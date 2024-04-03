لخلافة معلول.. الأهلي يراقب ظهير ايسر ستراسبورغ الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل التونسي الياس عرعار الظهير الأيسر لمنتخب تونس للشباب ولاعب ستراسبورغ الفرنسي، دائرة اهتمام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وعرضت احدي شركات التسويق الرياضي اللاعب التونسي الشاب على الأهلي، لتعويض رحيل مواطنه علي معلول نهاية الموسم الجاري.

ونال الياس عرعار اعجاب لجنة اكتشاف المواهب برئاسة هاني رمزي بعد متابعته في البطولة الودية للشباب والتي شارك فيها منتخب الفراعنة مؤخراً.

وينحدر اللاعب إلياس عرعار من أب تونسي وأم إسبانية، وهو من مواليد سنة 2006، ونشأ في المراحل السنية لنادي نيس الفرنسي، قبل انضمامه إلى فريق ستراسبورغ.

وتواجه مفاوضات الاهلي مع علي معلول الذي ينتهي تعاقده نهاية الموسم، معوقات عديدة، بسبب تلقي اللعب عروض مغرية من اندية سعودية وقطرية، بجانب الخلاف حول مدة التعاقد والراتب السنوي مع القلعة الحمراء.

واستقر الأهلي على استعادة محمد شكري ظهير ايسر فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد، بالرغم من قناعة مارسيل كولر بقدرة اللاعب على تعويض رحيل معلول.

ويواصل الأهلي تدريباته بملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وحصل الأهلي علي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في لقاء سيمبا القادم.