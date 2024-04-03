الاهلي يحصن نجمه أمام إغراءات الزمالك

قطع النادي الاهلي، الطريق على غريمه التقليدي الزمالك، في الحصول على نجم القلعة الحمراء.

وأغلق القلعة الحمراء، كافة أبواب المفاوضات بين الزمالك وأحمد عبدالقادر، خاصة وأن مسؤولي الفارس الأبيض فتحوا باب المفاوضات لضم اللاعب.

ويعتبر اللاعب، على رأس المطلوبين للانضمام إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتأكد النادي الاهلي من دخول لاعبه في مفاوضات مع نادي الزمالك مؤخرًا، وما هو ما دفع لجنة تخطيط الكرة بالقلعة الحمراء، لعقد جلسة صلح بين أحمد عبد القادر والمدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وكان هناك أزمة كبيرة نشبت بين المدرب كولر وعبدالقادر، وذلك بسبب اعتراض اللاعب بشكل مستمر على عدم المشاركة.

واعتذر أحمد عبد القادر للمدرب بطلب من مجلس الإدارة خاصة أن كولر أكد على موهبة اللاعب.

وحقق الاهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يكفي المارد الأحمر الفوز في مباراة الإياب القادمة من أجل حسم التأهل لدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني الجمعة المقبلة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.