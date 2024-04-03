دفعة معنوية لـ الاهلي قبل مباراة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تلقى النادي الاهلي دفعة معنوية كبرى، بشأن عودة نجميه قبل مواجهة سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحصل المدرب مارسيل كولر، على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي في النادي للاعتماد على خدمات الثنائي وسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو.

وكان هناك تخوفات كثيرة من الاعتماد على المهاجم الفلسطيني، وسام بن علي، أمام سيمبا التنزاني، خوفًا من تجدد الإصابة، إلا أن الجهاز الطبي منح الضوء الأخضر للاعب والجهاز الفني للظهور في المباريات بالفترة المقبلة.

وعلى الجانب الأخر، أصبح اللاعب التونسي محمد الضاوي “كريستو”، جاهزًا للمشاركة أمام سيمبا، بعد تخلصه من الآلام العضلية التي اشتكى منها مؤخرًا.

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وحقق الاهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يكفي المارد الأحمر الفوز في مباراة الإياب القادمة من أجل حسم التأهل لدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني الجمعة المقبلة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.