صدمة لـ تريزيجيه.. الاتحاد التركي يفرض عقوبة على طرابزون سبور

سيخوض المصري محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور مباريات فريقه القادمة بدون جماهير بعد العقوبات التي سلطها الاتحاد التركي على ناديه.

وتمكن فريق فنربخشة من الفوز على طرابزون بنتيجة 3-2 وعقب المباراة وأثناء احتفال لاعبي الكناري بالفوز في ملعب مضيفهم، هاجم عددًا من المشجعين لاعبي الفريق واشتبكوا معهم بشكل عنيف.

وقام مشجعو طرابزون بالتهديد والاعتداء على اللاعبين وحارس مرماه الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، حيث تلقى لكمة على وجهه أثناء العراك.

أقرأ أيضًا.. تريزيجيه يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

وكشفت اللجنة التأديبية في الاتحاد التركي لكرة القدم عقوبات أحداث الشغب التي أعقبت لقاء طرابزون سبور وفنربخشة، وجاءت على النحو التالي:

حرمان طرابزون سبور من اللعب بجماهير في 6 مباريات، وتغريم النادي ماليا بـ100 ألف دولار

إيقاف عرفان جان ايجريبيات وجايدن أوستاروالده ثنائي فنربخشة لمباراة واحدة

إيقاف أجامان كوركماز مساعد مدرب طرابزون سبور لمباراة واحدة

وأصدر الاتحاد التركي بيانًا يدين ما حدث: “ما حدث في كرة القدم، وهي لعبة صداقة وسلام وأخوة، أمر غير مقبول على الإطلاق. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أنه سيتم تطبيق العقوبات الجنائية اللازمة على المسؤولين عن الأحداث بعد انتهاء التحقيقات. لمنع تكرار هذه الحوادث”.