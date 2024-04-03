"بحضور مصري".. الكشف عن حكام منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة الحكام الذين سيتواجدون في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وشهدت القائمة تواجد حكم مصري وحيد للمشاركة في البطولة، وهو محمود عاشور ضمن حكام تقنية الفيديو المساعد.

وتقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، خلال الفترة من 24 يوليو المقبل حتى 10 أغسطس بمشاركة المنتخب المصري.

وكان منتخب مصر الأولمبي تمكن من الصعود إلى أولمبياد باريس، بعد حصوله على المركز الثاني ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عقب الهزيمة في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أمام صاحب الأرض منتخب المغرب.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس، التي أجريت يوم 20 مارس الماضي بفرنسا، عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة رفقة كلا من "إسبانيا، جمهورية الدومينيكان ووصيف بطولة أمم آسيا".