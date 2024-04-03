"في المرحلة الأخيرة".. موقف روقا من المشاركة مع الزمالك أمام فيوتشر



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقع مشاركة محمد أشرف روقا لاعب الفريق الأبيض في مواجهة فيوتشر المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل 7 أبريل باستاد القاهرة.

ويعاني روقا من الإصابة في العضلة الخلفية، ويخوض اللاعب حاليا المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن محمد أشرف روقا لم يتمكن من المشاركة في مواجهة الزمالك المقبلة مع فيوتشر في ظل استمراره تأهيله من الإصابة.

وأضاف المصدر، أن اللاعب، أدى مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة بالكرة على هامش المران أمس الثلاثاء، في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له بسبب الإصابة.