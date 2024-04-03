تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة رين بكأس فرنسا.. موقف مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، هن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ستاد رين، في إطار نصف نهائي بطولة كأس فرنسا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - هيرنانديز - مينديز

خط الوسط: إيمري - فيريرا - رويز - لي كانج إن.

خط الهجوم: كيليان مبابي - عثمان ديمبلي.

وكان باريس سان جيرمان، تأهل لنصف نهائي كأس فرنسا، بفوزه على نظيره فريق نيس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المقابل وصل فريق رين على حساب فريق لو بوي، بنفس النتيجة.

ويدخل الفريق الباريسي، حامل الرقم القياسي في المسابقة بـ14 لقباً، المباراة بمعنويات كبيرة عقب حسمه الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه التقليدي مارسيليا 2 - 0 على ملعب فيلودروم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الفرنسي.