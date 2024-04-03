نادي قضاة الدولة يكرم حفظة القرآن الكريم.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل نادي قضايا الدوله اليوم برعايه المستشار الوزير مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة و برئاسة المستشار احمد خليفه رئيس النادي بحفظة القرأن الكريم بمقر النادي بالزمالك في حفل حضره فضيله الشيخ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه و ايضا الاعلامي الكبير رضا عبد السلام رئيس اذاعه القرأن الكريم و فضيله الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية وزارة الاوقاف بالقاهره و المستشار محمد حسن الامين العام لهيئه قضايا الدوله و المستشار خالد زين الدين رئيس النادي الاجتماعي و لفيف من الساده مستشاري قضايا الدوله و قام بتقديم الحفل الاعلامي الكبير الدكتور وليد الحسيني و حضر لفيف من كبار القانونين و الاعلام في مقدمتهم الدكتور مصطفي ابو عمر عميد كليه الحقوق بطنطا و الدكتور محمود محجوب مستشار الاعلامي للاذاعه.

و قد مثل النادي الرياضي في الحفل المستشار أحمد إسماعيل ناءب رئيس مجلس إدارة النادي و معه جميع اعضاء المجلس المستشار احمد ضياء الدين و المستشار محمد حرويس و المستشار محمد عبد اللطيف و المستشار الدكتور محمد فتحي و المستشار الدكتور محمود الشيخ و المستشار مصطفي الانصاري و المستشار أحمد الجارحي و حي الحفل فرقه انشاد احباب النبي.

و قام الوزير رئيس قضايا الدوله بتسليم الساده حفظه القرأن الكريم الدروع و الشهادات و التي وصل عددهم الي ٧٥ مشارك من حاملي الكتاب المجيد و علي رأسهم المستشاره زينب عبد الحفيظ صاحبه المركز الاول في حفظ القران الكريم كاملا و ألقي فضيله الشيخ مفتي الديار المصريه و الاعلامي رئيس اذاعه القران الكريم كلمه من خلالها بينا فضل حفظ القران و كيف نجعله منهاجا و حياه و قد رحب الوزير رئيس الهيئه بجميع الضيوف و اثني علي اعضاء مجلس اداره النادي الرياضي و طلب منهم المزيد من النجاح و الجهد و في نهايه الحفل استمتع الحضور بالاناشيد الدينيه و التواشيح في جو رمضاني جميل.