أيمن الرمادي يُعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة زد بالدوري

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة زد في مباراة الجولة ال 17 الدوري العام.

مروان الهواري

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