تشكيل الجونة الرسمي لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض المبارا المرتقبة ضد فريق المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ببطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب ستاد خالد بشارة بالجونة.

وضم تشكيل الجونة كلًا من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: أحمد محمود، صبري رحيل، أحمد حسام، أحمد عبدالرسول.

الوسط: محمد الدغيمي، رضا صلاح، مازن ياسر، إيمانويل لاكي، أيمن موكا.

الهجوم: حسام إيفونا



يدخل الجونة المباراة محتلًا المركز السادس برصيد 22 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

يدير اللقاء تحكيميًا، محمد عباس قابيل حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من حسن رمضان، ومحمود حسين مساعدين، وإبراهيم محمد حكمًا رابعًا، مصطفى عثمان حكمًا للفيديو، ويعاونه السيد شعبان.