عقوبة مغلظة تنتظر أحمد حجازي في الدوري السعودي

كشف تقارير صحفية، عن عقوبة تنتظر الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق الاتحاد السعودي، بعد تصرفه خلال مواجهة الاهلي في الديربي.

وكان أحمد حجازي، قد شارك في هزيمة اتحاد جدة من نظيره الاهلي، بنتيجة هدف وحيد، في ديربي جدة بالدوري السعودي، وذلك يوم الاثنين الماضي.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، لـ أحمد حجازي، وهو يركل زجاجة مياه تجاه مدرجات جماهير الاهلي.

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ظهر مدافع منتخب مصر، غاضبًا بعد خسارة فريقه في الديربي، ليتم إطلاق صافرات استهجان ضده من جانب جماهير أهلي جدة.

وطالب محمد الشيخي مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الاهلي، بتوقيع عقوبة ضد أحمد حجازي، بسبب تصرفه.

وكتب الشيخي:”تصرف حجازي مسيء، ولمعالجة مثل هذه التصرفات، فإن العقاب أفضل طريقة يا لجنة الانضباط، للقضاء على استفزازات اللاعبين للجماهير، وطالما أن لجنة الانضباط تعاقب الجماهير على الصغيرة والكبيرة، فمن باب أولى معاقبة من يقوم باستفزازهم، تحية لجمهور الاهلي الرائع على ضبط النفس”.