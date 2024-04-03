بالأرقام.. ماذا قدم تريزيجيه في مباراة طرابزون وقونيا سبور؟

كشفت شبكة “سوفا سكور” للاحصائيات، عن أرقام الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف طرابزون، أمام قونيا سبور في مسابقة الدوري التركي.

وتمكن تريزيجيه من احراز الهدف الأول لصالح فريقه في شباك كونيا سبور، على ملعب «كونيا أرينا»، في الدقيقة التاسعة عشر بعد أسيست من البلجيكي توماس مونييه.

وفاز فريق طرابزون على نظيره كونيا سبور، بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري التركي.

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ووصل تريزيجيه للمساهة 80 في الدوري التركي، بعد هدفه في شباك كونيا سبورت، حيث خاض 126، خلال لعبه لثلاث أندية وهي قاسم باشا، وباشاك، طرابزون، حيث سحل 49 هدفًا، وصنع 31.

أرقام تريزيجيه في مباراة طرابزون وقونيا سبور

حصل نجم منتخب مصر مع فريقه في مباراة قونيا سبور وفقًا لشبكة سوفا سكور، على تقييم 7.0، خلال لعب 74 دقيقة.

ولمس تريزيجيه الكرة 40 مرة، وبلغب نسبة التمريرات الدقيقة (%87)20/23، وخلق فرص 0، ودقة العرضيات ( 0)1، والكرات الطولية (3 )4.

وسدد الفرعون المصري تسديدة واحدة على المرمى، وأخرى خارجها، ومحاولات المراوغة الناجحة (0)3.

وفاز تريزيجيه في الالتحامات الأرضية (1) 7، والهوائية (1) 4، وخسارة الاستحواذ 11، والأخطاء المرتكبة 1.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.