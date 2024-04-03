نجم الاهلي يغلق ملف الاحتراف ويجدد عقده

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، أعطى الضوء الأخضر لتجديد عقده، بعدما أغلق ملف الاحتراف.

ويرغب النادي الاهلي في تأمين محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول ومنتخب مصر، بعقد جديد، كونه أحد أبرز اللاعبين الأساسيين.

ويأمل عبد المنعم، في الحصول على فرصة للاحتراف في أوروبا، وهو ما فتح باب الجدل حول إمكانية رحيله عن المارد الأحمر في الصيف.

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وكتب فاروق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك:”محمد عبدالمنعم يقترب من تجديد عقده مع النادي الاهلي بعد الاتفاق على كل التفاصيل المالية مع مجلس الإدارة..وغلق ملف الإحتراف الخارجي”.

ويستعد المارد الأحمر، للمواجهة المرتقبة الحاسمة أمام نظيره سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الاهلي ضد سيمبا، يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.