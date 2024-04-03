مدرب مصر السابق: صلاح أكبر من الكبير.. ويجب على حسام حسن التركيز مع المنتخب فقط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، على أنه لا يوجد أي خلاف من الأساس بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وقائد المنتخب محمد صلاح.

وقال ضياء السيد في تصريحات إذاعية: "الوسط الرياضي المصري لا يساعد على النجاح، ولذلك أنصح حسام حسن بأن يركز مع المنتخب فقط وألا يشتت نفسه في مواقف خارجية، وإدارته الفنية لمباراة كرواتيا كانت تحتاج لبعض الهدوء والضبط".

وأضاف: "حسام حسن انفعل بعض الشيئ من البداية ودخل في مشكلة دون وجود أي مشاكل مع محمد صلاح من الأساس، وصلاح يمثل جزء كبير من قوة المنتخب".

وتابع: "حسام حسن كان دائماً مرشح لتدريب المنتخب طوال الفترات الماضية، ولكن كان يقال دائماً إن صلاح لا يفضل وجوده، وحسام صدق هذا الأمر وجاء بخلفية أن صلاح لا يريده في المنتخب، وهذا أمر غير صحيح، ولكن لا يوجد مشكلة بين الثنائي، وصلاح ليس كبير فقط، صلاح أكبر من الكبير".

وواصل: "لا بد من محاسبة حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف العام السابق على المنتخب، بعد الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار".

واختتم: "وفيتوريا فشل في قيادته الفنية للمنتخب المصري خلال بطولة أمم أفريقيا الماضية بكوت ديفوار".

وكان المنتخب المصري ودع بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، من دور ال 16 بالبطولة، بعد الهزيمة من المنتخب الكونغولي بركلات الترجيح، ليتم بعدها الاستغناء عن البرتغالي روي فيتوريا".