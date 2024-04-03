تقارير: مدرب الجزائر السابق يقترب من التدريب بالدوري القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء، عن وجود نية داخل إدارة نادي الدحيل القطري بإقالة المدير الفني للفريق جالتيه، وتولي بدلاً من الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: "إن الدحيل يدرس حالياً إقالة الفرنسي جالتيه من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف الموقع: "إن إدارة الدحيل ترغب في تعيين المدير جمال بلماضي، مديراً فنيناً للفريق حال رحيل جاليتيه".

ويذكر أن بلماضي رحل عن تدريب المنتخب الجزائري، عقب توديع بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، من دور المجموعات.

وسبق لجمال بلماضي التدريب في قطر، حيث سبق أن تولى القيادة الفنية للمنتخب القطري خلال الفترة من عام 2014 حتى 2015، كما تولى تدريب نادي لخويا القطري أيضاً.

ويحتل الدحيل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 22 نقطة من 18 مباراة خاضهم بالمسابقة.