مرموش: واجهت الكثير من التحديات في بداية مشواري بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف نجم المنتخب المصري ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش، عن الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهها في بداية مشواره بالدوري الألماني.

وقال مرموش في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للدوري الألماني: "عند قدومي إلى الدوري الألماني كان هناك الكثير من الصعوبات والتحديات التي واجهتها، وليس فقط رتم المباريات السريع واختلاف أساليب اللعب".

وأضاف: "عدم وجود عائلتي بجواري كانت من أهم الصعوبات التي واجهتني عند قدومي إلى ألمانيا، وهذا ما جعلني أحصل على بعض الوقت لكي أتأقلم على الأجواء الأوروبية، ولكنني أرى أنني أقوم بعمل جيد إلى الآن داخل ألمانيا".

وانضم عمر مرموش إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت في الألماني في يونيو 2023، قادماً من صفوف فولفسبورج الألماني في صفقة انتقال حر.

وخاض اللاعب صاحب الـ 25 عاماً رفقة فريق آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم 34 مباراة في مختلف المباريات، تمكن خلالهما من تسجيل 15 هدفاً وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن مرموش بدأ مشواره في الدوري الألماني، في صفوف فريق الشباب داخل نادي فولفسبورج في عام 2017 قادماً من صفوف فريق وادي دجلة.