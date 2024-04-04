"لضمان الصعود".. موعد مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني غداً الجمعة، في إطار مباراة العودة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي، بنتيجة هدف دون مقابل.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.

ويعد الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في المباراة النهائية على حساب الوداد المغربي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع اللقائين.