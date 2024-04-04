شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المقاولون والجونة بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المقاولون العرب في تحقيق الفوز الأول بمسابقة الدوري تحت قيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، بعدما تغلب على الجونة في الجولة 17، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة بالغردقة.

تقدم المقاولون العرب أولا في الشوط الأول بهدف محمد سالم في الدقيقة 20، ثم تعادل حسام غانم للجونة في الدقيقة 31، قبل أن يعود محمد سالم ويسجل الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة يتقدم المقاولون العرب إلى المركز الـ 16 في جدول الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز السابع.