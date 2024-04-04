اخبار الرياضه

ميدو: قرارات لجنة المسابقات ستتسبب في دخولنا نفق مظلم

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو قرار لجنة المسابقات المصرية بشأن قضية حسين الشحات لاعب الأهلي والشيبي ظهير بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور المصرية : "لجنة المسابقات بها قوانين غير موجود إلا في مصر".

وتابع: "تصدر لجنة المسابقات العقوبات على اللاعبين بناء على تقرير مراقب المباراة، الذي قد يدون ملحوظة "سلوك غير رياضي" الأمر الذي يعطي اتخاذ قرار مفتوح للجنة".

وأكمل: "لجنة المسابقات المصرية بنفس الأشخاص ونفس الأفكار ونفس اللوائح ستتسبب في دخولنا نفق مغلق".

وأتم: قرارات لجنة المسابقات المصرية تجعل الأشخاص في الأندية واللاعبين يعلمون أنهم لن يحصلون على حقوقهم".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا