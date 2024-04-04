عرض خيالي سعودي يحفز معلول للرحيل عن الاهلي

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة قوية بخصوص العرض السعودي المقدم إلى التونسي علي معلول نجم فريق الاهلي، تمهيدًا للانتقال إلى دوري روشن.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري، صيف 2024.

وأشارت تقارير إلى رفض النجم التونسي طلب القلعة الحمراء في تجديد العقد موسم واحد قابل للتمديد لموسم إضافي، بجانب عدم زيادة راتبه لصعوبة توفير العملة الأجنبية.

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ولم يتم الاتفاق حتى الآن بين معلول والاهلي على التجديد من عدمه.

وكتب الإعلامي شبانة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “معلول يتفاوض مع ناد سعودي تمهيدًا للانتقال إلى دوري روشن.

ويستعد الاهلى لمواجهة سيمبا التنزانى ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وكان الأحمر قد تمكن من تحقيق الفوز أمام سيمبا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة.

وستنطلق مباراة الاهلي وسيمبا، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.