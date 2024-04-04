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شبانة : الأهلي يكافئ كوكا بالفئة الثانية

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن استقرار إدارة الكرة بالنادي الأهلي على تعديل عقد أحمد نبيل كوكا بعد تألقه مؤخرا وإنضمامه إلى منتخب مصر.

واضاف شبانة خلال برنامجه “من الآخر” والمذاع عبر راديو شعبي إف إم كوكا سيتم رفعه من الفئة الثالثة إلى الثانية لتصل قيمة تعاقده إلى ثمانية ملايين جنيه بدلا من أربعة ملايين جنيه على أن يتم احتساب العقد الجديد بداية من الموسم القادم مع إضافة عامين آخرين في عقده مع النادي.

في سياق متصل من المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للأهلي استعدادا الخاص بمواجة سيمبا التنزان  في الواحدة ظهرًا، فيما يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن فريق سيمبا في الواحدة والنصف ‏ظهرًا.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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