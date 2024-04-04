اليوم .. الأهلي يُعلن قائمة لاعبيه لمباراة سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية ، استعدادًا لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني في العاشرة مساء غد الجمعة ، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يعلن مارسيل كولر قائمة لاعبيه في المواجهة عقب المران الختامي ، على أن ينتظم اللاعبون في معسكر مغلق.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته مساء الأمس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الجهاز المعاون وخالد بيبو مدير الكرة.

وقاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران، واستمر لمدة ٤٠ دقيقة.

وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تدريبات الكرة بشكل منفرد على هامش فقرات المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، وفق البرنامج المحدد للحارس بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

وبدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص المدير الفني خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.