مايكل هانسن أسطورة كرة اليد يعلن اعتزاله اللعبة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اعتزال مايكل هانسن، لاعب منتخب الدنمارك الشهير، اللعبة بنهاية فعاليات الموسم الجاري.

وقال الاتحاد الدولي لكرة اليد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : ميكيل هانسن يعلن اعتزاله اللعبة نهاية الموسم الحالي وسنكون قريبا بدون أهداف مجنونة ، حصل هانسن على جائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، وبطل العالم ثلاث مرات، وأفضل لاعب في بطولة العالم ثلاث مرات والقائمة تطول وتطول".

ويبلغ مايكل هانسن من العمر 36 عامًا ، وأعلن اتخاذه القرار بالاكتفاء بمسيرته ، بخوض دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل ، حال تم استدعاؤه للقائمة النهائية الخاصة بالمنافسات.