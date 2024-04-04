نجم الاهلي مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواجه الدولي المصري مروان عطية، نجم وسط النادي الاهلي شبح الغياب عن الفريق الأحمر في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حال تخطي فريق سيمبا.

وحقق الاهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي لعبت الجمعة الماضية بتنزانيا، حيث يكفي الأحمر التعادل في مباراة الجمعة لحسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وحصل مروان عطية على إنذار في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني التي لعبت الجمعة الماضية بتنزانيا، وفي حال حصوله على الإنذار الثاني في مباراة الإياب المقبلة سيغيب عن مباراة الفريق في نصف النهائي، وذلك حال تخطي المارد الأحمر للفريق التنزاني.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها الموسم الماضي بالفوز على فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

من جهة أخرى رصدت إدارة النادي الاهلي مبلغ مليون نصف المليون دولار من أجل التعاقد مع النجم الحزائري زين الدين بلعيد، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.