الاهلي يستعيد خدمات الثنائي الأجنبي قبل مواجهة سيمبا

استعاد النادي الاهلي خدمات الثنائي الأجنبي وسام أبو علي، ومحمد الضاوي كريستو قبل مواجهة فريق سيمبا التنزاني القادمة.

وحقق الاهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي لعبت الجمعة الماضية في تنزانيا.

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ويواصل المارد الأحمر استعداداته قبل مواجهة سيمبا التنزاني في مباراة الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تلعب العاشرة مساء الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي.

وكان الثنائي وسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو قد غابا عن مباراة سيمبا الماضية بسبب الإصابة، إلا أنهما أصبحا جاهزين لخوض المباراة القادمة بعد أن منحهما الجهاز الطبي للفريق الأحمر، الضوء الأخضر للمشاركة في المبارايات.

وكان وسام أبو علي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، فيما يعاني محمد الضاوي كريستو من آلالام عضلية.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبل، آخرها الموسم الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بهدفين لهدف.