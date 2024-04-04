"بعد إصابة أوباما".. شحاتة كلمة السر لجوميز في مواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك على بديل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق خلال المواجهة المقبلة أمام مودرن فيوتشر.

ويلتقي الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي.

وتعرض يوسف أوباما للإصابة خلال مواجهة الذهاب أمام فيوتشر، بكسر في الفك، وسيغيب عن صفوف الفريق الأبيض لمدة شهر ونصف.

وعلم موقع الخليج 365، أن جوزيه جوميز سوف يدفع باللاعب محمد شحاتة في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض، خلال مواجهة فيوتشر بدلا من يوسف أوباما.

وأوضح المصدر، أن جوميز أمامه عدد من الخيارات، ولكنه يفضل الدفع بمحمد شحاتة بعدما ظهر بشكل جيد في الدقائق التي لعبها في مواجهة الذهاب أمام فيوتشر.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب السلام يوم الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف.