كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني غدا الجمعة، في العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الفريق لمواجهة سيمبا، خلال المران الختامي اليوم الخميس.

وتقرر أن يتحدث كولر عن مواجهة سيمبا، لوسائل الإعلام، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، في حضور قائد الفريق.

جدير بالذكر، أن فريق الأهلي حقق الفوز على سيمبا التنزاني في الذهاب بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة دار السلام.

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