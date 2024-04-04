رامي ربيعة قبل مواجهة سيمبا: لم نحسم التأهل ونتيجة الذهاب خادعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد رامي ربيعة، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأحمر جاهز لمباراة سيمبا التي تقام مساء غد الجمعة في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال رامي ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفريق استعد بشكل جيد لمباراة العودة أمام سيمبا".

أضاف: "الفوز بهدف في تنزانيا نتيجة إيجابية، وفي غاية الأهمية، ولكنها نتيجة خادعة في نفس الوقت ونحتاج إلى التركيز الشديد لآخر دقيقة من زمن مباراة العودة".

وأكمل: "المباريات الإقصائية في غاية الصعوبة، وتحتاج إلى التركيز، ولم نحسم التأهل إلى الآن، ونحترم فريق سيمبا بعد المستوى الذي أظهره خلال البطولة بشكل عام وفي مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد بنجامين مكابا في ذهاب الربع النهائي".

وأتم تصريحاته: "الحضور الجماهيري مهم خلال مباراة الغد، من أجل دعم الفريق لحسم التأهل إلى الدور النصف النهائي".

وكان الأهلي حقق الفوز على سيمبا التنزاني، في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة دار السلام بهدف دون رد.

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