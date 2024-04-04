الأهلي يقترب من ضم نجم منتخب المغرب

كشف نجم الكرة المصرية السابق، أحمد حسن، اليوم الخميس، عن صفقة جديدة محتملة للنادي الاهلي بديلًا للنجم التونسي علي معلول.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “موقع le360 سبورت المغربى: الأهلي يفاوض يحيي عطية الله لضمه الموسم المقبل”.

وانتقل النجم المغربي يحيى عطية الله، إلى نادي سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي الوداد المغربي.

وشارك الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، صاحب الـ29 عامًا في 3 مباريات رفقة سوتشي الروسي، ولم ينصع أو يسجل.

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ويواصل المارد الأحمر استعداداته قبل مواجهة سيمبا التنزاني في مباراة الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تلعب العاشرة مساء الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبل، آخرها الموسم الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بهدفين لهدف.