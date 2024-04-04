"لمعادلة واتكينز".. رقم قوى ينتظر صلاح في مباراة شيفيلد اليوم بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره شيفيلد يونايتد اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "آنفيلد".

ويسعى محمد صلاح خلال هذه المباراة إلى تسجيل أو صناعة هدف على الأقل، ليعادل رقم اللاعب أولي واتكينز لاعب فريق أستون فيلا صاحب الـ26 مساهمة تهديفية بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويمتلك صلاح 25 مساهمة تهديفية بالدوري الإنجليزي حتى الآن، بواقع تسجيل 16 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

وحال تمكن محمد صلاح من صناعة هدف في مباراة شيفيلد اليوم، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يتخطى حاجز الـ 10 أهداف وصناعة في ثلاثة مواسم متتالية.

وبشكل عام خاض صلاح هذا الموسم 33 مباراة رفقة الريدز، تمكن خلالهم من تسجيل 22 هدف وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

ويأتي فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر.