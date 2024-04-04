نادال: جسدي ببساطة لن يسمح لي بالمشاركة في جميع البطولات

الرياص - اسماء السيد - باريس : قرر الإسباني رافايل نادال الانسحاب من دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وذلك لأن "جسدي ببساطة لن يسمح لي بذلك" وفق ما أعلن الخميس، مؤجلاً بذلك عودة كانت مرتقبة الى أولى دورات الموسم الترابي حيث تألق في الإمارة بإحرازه 11 لقباً.

وقال ابن الـ37 عاماً في حسابه على موقع "أكس" (تويتر سابقاً): "للأسف، يجب أن أخبركم أني لن ألعب في مونتي كارلو. جسدي ببساطة لن يسمح لي بذلك".

غاب نادال عن معظم دورات موسم 2023 بعدما خضع لعمليتين جراحيتين لمعالجة وركه وتعرّضه لاصابات في بطنه، ولم يخض هذا العام سوى دورة بريزبين الأسترالية في كانون الثاني (يناير)، عندما عانى تمزقاً عضلياً.

في شباط (فبراير)، خسر مباراة استعراضية في لاس فيغاس أمام مواطنه النجم الصاعد كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً، ثم انسحب بعدها من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من دورة قطر، وصولاً أخيراً الى دورة إنديان ويلز، أولى دورات ماسترز الألف نقطة، قبل أن يغيب اسمه عن دورة ميامي.

وكان من المفترض أن يسجل عودته في مونتي كارلو التي تنطلق الأحد وحيث توج باللقب ثماني مرات متتالية بين 2005 و2012 ثم ثلاث مرات متتالية بين 2016 و2019، لكنه اتخذ الخميس القرار بالانسحاب ليغيب بذلك عن ملاعب الإمارة للموسم الثالث توالياً.

وقال الفائز بـ22 لقباً كبيراً إنه "حتى لو كنت أعمل بجد وأبذل قصارى جهدي كل يوم بكل الإرادة الممكنة للعب والمنافسة مرة أخرى في الدورات التي كانت مهمة جداً بالنسبة لي، فالحقيقة هي أني لا أستطيع اللعب اليوم".