5 ضربات موجعة للزمالك قبل مواجهة فيوتشر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية، والتي ستقام في العاشرة مساءً يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

ويسعى المدير الفني للزمالك البرتغالي جوزيه جوميز من خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية في الإياب.

واستطاع الزمالك الفوز في مباراة الذهاب على مودرن فيوتشر بنتيجة 2-1 في ملعبهم في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي.

من المتوقع أن تشهد قائمة الزمالك بعض الغيابات المؤثرة في مواجهة مودرن فيوتشر وهم 5 لاعبين وهم:

1- عبد الله السعيد (غير مسجل في القائمة الأفريقية)

2- ناصر ماهر (غير مسجل في القائمة الأفريقية)

3- سيف جعفر (غير مسجل في القائمة الأفريقية)

4- محمد أشرف روقا (ما زال يتعافى من إصابة في العضلة الخلفية)

5- يوسف أوباما ( جراحة في الفك)

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يذكر أن الزمالك يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في لقاء الإياب أمام مودرن فيوتشر لضمان التأهل الرسمي إلى نصف نهائي الكونفدرالية.