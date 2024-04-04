رئيس الإسماعيلي يكشف موقفه من بيع عبد الرحمن مجدي إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإٍسماعيلي، عن موقفه من بيع لاعب الفريق عبد الرحمن مجدي إلى النادي الأهلي.

وقال أبو الحسن في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "ليس لدينا أي مانع من بيع عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق إلى النادي الأهلي، حال تلقينا العرض المالي المناسب، وليس لدينا أي مشكلة في ذلك".

وأضاف: "الجمهور دائماً يحكم بالعاطفة، ولكن المسؤول يسعى إلى حل مشاكل الفريق، ويوجد مشاكل داخل النادي لا يمكن أن تقال، ومن الممكن أن نقرر الاستغناء عن لاعب ليس لاحتياجنا المادية فقط، بل يوجد أمور كثيرة بخلاف هذه النقطة، ونحن في عصر الاحتراف، وانتقال اللاعبين إلى الأهلي أمر طبيعي".

وتابع: "عبد الرحمن مجدي كان قريب من الانضمام إلى الأهلي الليبي مقابل مليون و300 ألف يورو، ولكن الصفقة توقفت بسبب إعجاب المدرب بإلياس الجلاصي لاعب المصري".

وواصل: "يوجد بند في عقد اللاعب إياد العسقلاني مع النادي الروسي، يمنعه من العودة إلى مصر ألا للنادي الإسماعيلي خلال أول موسمين، لذلك ليس لدي قلق من انتقاله إلى الأهلي".

وأكمل: "إذا كان الأهلي يرغب في ضم العسقلاني كان تفاوض معنا قبل رحيله إلى روسيا، لأني أبحث عن مصلحة النادي فقط ورحيل اللاعب إلى روستوف الروسي، جاء بهدف توفير العملة الصعبة للنادي".

واختتم:" ما يهمني من النادي الذي سينتقل إليه العسقلاني في المستقبل، حيث يوجد بند يتيح لنا الحصول على نسبة 10 % من إعادة البيع، بالإضافة إلى 5% سوف تحصل عليها من النادي الذي سينتقل إليه اللاعب".

وانتقل العسقلاني إلى صفوف روستوف الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من النادي الإسماعيلي مقابل 920 ألف يورو.