"للمرة الأولى".. أندريه أونانا لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حصل الحارس الكاميروني أندريه أونانا حارس فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في شهر مارس داخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتمكن خلالها الحارس الكاميروني أندريا أونانا، من حصد هذه الجائزة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في يوليو 2023.

ونجح أونانا في حصد الجائزة، بعدما تمكن من التفوق على زميله بالفريق دالوت وجرناتشو، ليتصدر التصويت في جائزة لاعب الشهر بالفريق.

وخاض أونانا رفقة فريق مانشستر يونايتد 4 مباريات خلال هذا الشهر في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط.

وانضم أونانا إلى صفوف مانشستر يونايتد في يوليو 2023 قادما، قادماً من فريق إنتر ميلان الإيطالي مقابل 50 مليون يورو.

وشارك أونانا في 40 مباراة رفقة فريق مانشستر يونايتد بمختلف البطولات هذا الموسم، تلقت شباكه خلالهم 61 هدفاً، فيما حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة.