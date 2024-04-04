جوميز يقرر إلغاء مران الزمالك..تعرف على السبب

ياسر رشاد - القاهرة - قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلغاء المران الذي كان مقررا مساء اليوم الخميس بعد أن أصيب اللاعبين بصدمه عقب علمهم بوفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق والذى يرتبط بعلاقة جيده مع الجميع وذهاب اللاعبين لحضور مراسم دفنه.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجاً تدريبياً خاصاً لناصر ماهر لاعب وسط الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض ناصر ماهر الفقرة التأهيلية والبدنية مع زملائه في بداية المران، قبل أن يستكمل التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز .

وأدى اللاعب جلسة استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم من أجل معالجة الإرهاق العضلي والبدني وتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة خاصة أنه خارج حسابات الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في ظل عدم قيده بقائمة الفريق الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.