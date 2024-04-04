حسام وإبراهيم حسن يزوران أحمد رفعت في المستشفى

ياسر رشاد - القاهرة - حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، وإبراهيم حسن مدير المنتخب و وليد بدر مدير إداري المنتخب على التوجه للمستشفي المتواجد بها أحمد رفعت لاعب فيوتشر للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية .

وتعرض أحمد رفعت للإصابة والإغماء وسقط داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه وتم نقل رفعت بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في ظل معاناته من إصابة خطير، وعاش اللاعب لحظات صعبة، قبل أن تتحسن حالته مؤخرا.

وكان غادر أحمد رفعت العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.