الاهلي يفاجئ كوكا بقرار عاجل قبل مباراة سيمبا

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة النادي الاهلي للاعب الفريق الكروي الأول أحمد نبيل كوكا، قبل مباراة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء غدا، الجمعة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان المارد الأحمر قد فاز في مباراة الذهاب على الفريق التنزاني بهدف دون رد، أحرزه أحمد نبيل كوكا.

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وقال شبانة في تصريحات إذاعية: “استقرت إدارة الكرة بالنادي الاهلي على تعديل عقد اللاعب أحمد نبيل كوكا بعد تألقه مؤخرًا وإنضمامه إلى منتخب مصر”.

وتابع: “سيتم رفع كوكا من الفئة الثالثة إلى الثانية لتصل قيمة تعاقده إلى ثمانية ملايين جنيه بدلًا من أربعة ملايين جنيه”.

واختتم: “سيتم احتساب العقد الجديد لنجم الاهلي بداية من الموسم القادم مع إضافة عامين آخرين في عقده مع النادي”.