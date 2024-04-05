الأهلي بالزي التقليدي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم، وتقام المباراة في العاشرة مساء غدً الجمعة.

وحضر الاجتماع كلا من خالد بيبو مدير الكرة، سمير عدلي المدير الإداري، وائل محمد ومحمد أسامة إداريا الفريق، علاء صلاح المنسق الأمني، مراقب المباراة وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويرتدي الأهلي الزي التقليدي، من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق سيمبا اللون الأزرق بالكامل والحارس باللون البرتقالي.

وناقش الاجتماع كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.‏

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