سيف فاروق جعفر ينعى عضو الجهاز الفني للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك، محمد مدحت المعد البدني في الجهاز الفني للفريق لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي وافته المنية بأزمة قلبية، منذ قليل.

ونشر سيف صورته مع مدحت، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام"، وكتب: "ربنا يرحمك ويغفر لك، هتوحشني أوي يا أخويا".

وألغي مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم، عقب وفاة المعد البدني للفريق، بقرار من جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض.

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