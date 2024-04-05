إمام عاشور ينعى عضو الجهاز الفني بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نعى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد مدحت، الذي وافته المنية اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للمدرب، وكتب عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويصبر أهله يارب، ربنا يرحمك ياحبيبي".

وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر إلغاء مران الفريق اليوم، نظراً لوفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق.