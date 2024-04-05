تركي آل الشيخ: "فيفا لم يرد علينا.. والمبلغ المخصص للأهلي أكثر من الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، كواليس المفاوضات مع الأهلي والزمالك، لنقل مباراتي الفريق في الدوري المصري، إلى المملكة العربية السعودية.

وقال آل الشيخ في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت مستبعد موافقة النادي الأهلي على نقل المباراة، بسبب مباراة الفريق الإفريقية، وقلت إننا يجب أن نميزه بمميزات إضافية في التنقل وتوفير طائرة خاصة، حتى لا نتحمل مسؤولية إرهاق الفريق، بعد إقامة العرس ويأتينا رد فعل سلبي، واتصلت بهاني أبو ريدة عضو مكتب التنفيذي لفيفا واستفسرت منه عن الوضع القانوني لاتفاقنا، وأخبرته أنني أفكر في تقديم عرض مالي للفريق الإفريقي الذي قد ينافس الأهلي (مازيمبي أو بترو أتلتيكو في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال)، ليلعب مباراة الذهاب في السعودية أيضا".

وأضاف: "أبو ريدة عاد وأبلغني أن المشكلة الأصلية هي الواقعة السابقة لجيرونا وبرشلونة، حينما أراد الدوري الإسباني نقل المباراة إلى أمريكا، إذ تمنع المادة 71 نقل مباريات الدوري من قارة لأخرى إلا لظروف سياسية وأمنية وبموافقة فيفا، وكان هذا التواصل قبل الإعلان بـ 6 ساعات، وكنا سنعلن عن 200 ألف دولار كمكافأة إضافية للفائز، يتقاسمها الفريقان في حالة التعادل، قلت لأبو ريدة ما الفارق بين الدوري ونهائي كأس مصر؟ فقال إنها حالة مختلفة، هذا لأن مباراة الكأس واحدة لا تؤثر على بقية الفرق، فيما يؤثر نقل مباراة الدوري على حقوق 18 فريقا بالتساوي، مسألة نقل مباراة الفريق الإفريقي تم تجهيزها، أما مسألة نقل القمة لا يمكن حلها إلا إذا تحدثت مع فيفا".

وتابع: "في النهاية اتفقنا على تخصيص جزء من المبلغ وتوزيعه على كل أندية الدوري المصري، وافترضنا أن فيفا قد يوافق إذا قدمنا له موافقة جميع الأندية والرابطة واتحاد الكرة بما أن المادة تسمح بالاستئذان، واتصلت بعدها بمدير الإدارة القانونية في فيفا، لأنه صديق قديم، فقال لي: انسَ الأمر، إذا أرسلتوا لنا هذا الطلب سيتم رفضه لأن مصر لا تنطبق عليها أي حالة استثنائية، وحتى لو وافق كل الأطراف، نسبة موافقة فيفا ستظل ضعيفة".

وواصل: "المبلغ المخصص للأهلي له ظروف مختلفة وأكثر، بسبب المباراة الإفريقية، أما المبلغ المخصص للزمالك فكان مليون دولار بواقع 500 ألف لكل مباراة، بالإضافة إلى 45 غرفة للسكن وسيارات وما إلى ذلك من طلبات أخرى، ووجدنا أن المتبقي 10 أيام واعتبرت أن الأمر مستحيلا، لكن هناك جهة في مصر أرسلت استفسارا لفيفا، وحتى الآن لم يصل الرد، أبلغنا الجهات المصرية أن المسألة منتهية منذ يومين، ولكن هناك أمل ولو 5% أن يأتي رد فيفا إيجابيا، فقلت إن حدث ذلك سنكون جاهزين ومواردنا حاضرة".

واختتم آل الشيخ: " ُصد للفريقين 235 مليون جنيه بسعر الدولار اليوم في مصر، والتنقلات والأمور اللوجستية التي سنتكفل تكلف نحو 80 مليون جنيه إضافية، ليفوق المجموع الكلي 300 مليون جنيه، نتمنى عودة السوبر المصري السعودي وسنقيمه على بطولتين وهما كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الرئيس السيسي، لبطلي الدوري والكأس".

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