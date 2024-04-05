الليلة.. الأهلي يسعى لحسم تأهله لنصف نهائي دوري إفريقيا أمام سيمبا التنزاني.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف الأهلي، مساء اليوم الجمعة، فريق سيمبا التنزاني على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا بحضور 30 ألف مشجع.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًّا خارج الأرض على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا. يوم الجمعة الماضي‏

ويمتلك الأهلي سيناريوهين للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، الأول هو الفوز بأى نتيجة فى مباراة الجمعة المقبل، والثاني هو التعادل بأي نتيجة.

وكانت قرعة دور الثمانية الإفريقى قد أوقعة الأهلي في مواجهة مع سيمبا، على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم مع استمرار غياب كل من محمد الشناوى ياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلى وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقى.

تشكيل الأهلي المتوقع

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، موديست، بيرسي تاو.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على قناة "تايم سبورتس" الأرضية، التي تبث اللقاء عبر ترددها الأرضي، باعتبار أن المواجهة ستكون على الأراضي المصرية، على استاد القاهرة.

كما تنقل مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناتها «بى ان سبورت 6 HD».