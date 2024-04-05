هاري كين يفوز بجائزة تهديفية استثنائية

حقق المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، جائزة تهديفية استثنائية، بعد تسجيله لـ 38 هدفا العام الماضي 2023.

ونال كين، البالغ من العمر 30 عاما، أفضل هداف لدوريات الدرجة الأولى المحلية في 2023، من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء؛ حيث تركز الجائزة على أفضل 100 دوري في العالم خلال العام الماضي.

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ونجح المهاجم الإنجليزي، في تسجيل 21 هدفا رفقة بايرن ميونخ، إلى جانب تسجيل 17 هدفا رفقة توتنهام في النصف الثاني من موسم (2022- 2023).

ويتصدر هاري كين، قائمة هدافي الدوري الألماني الممتاز “البوندسليجا”، هذا الموسم برصيد 31 هدفا من 27 مباراة خاضها، وبشكل عام سجل 37 هدفا في 36 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة العملاق البافاري هذا الموسم.

والجدير بالذكر أن بايرن ميونخ، يواجه هايدنهايم يوم السبت المقبل في الدوري الألماني، قبل أن يسافر إلى لندن لمواجهة آرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة.