شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ثاني جولات نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الأهلى مساء اليوم، الجمعة، فى ثاني جولات نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى تمام الحادية عشر مساء عقب لقاء تحديد صاحب البرونزية.

ونجح الأهلى فى الفوز بالجولة الأولى بنتيجة 3/0، حيث فى حالة فوز الفريق الأحمر سيتوج باللقب، بينما فى حالة فوز الزمالك سيتم اللجوء للعب مباراة يوم الأحد المقبل.

يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وحال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

بينما يتنافس على البرونزية سموحة مع سبورتنج فى التاسعة مساءً.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، و مثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.