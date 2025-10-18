هل كانت تقصد سيلينا غوميز؟ هايلي بيبر توضح ما جرى في آخر مقابلة لها

لم تلقِ هايلي بيبر فعليًّا أيّة تلميحات سلبيّة تجاه سيلينا غوميز في المقابلة الّتي أجرتها لمجلة WSJ، إذ تبيّن أنّها كانت تتحدّث عن علامات تجاريّة تابعة لـ”سيفورا”، وليس عن المغنّية والممثّلة.

القصة بدأت عندما قالت هايلي خلال المقابلة: “أعتقد أنّ هناك مساحة للجميع. لا أشعر بالمنافسة تجاه أشخاص لا يُلهمونني.”

الكثير من المتابعين عبر الإنترنت — وحتّى موقع TMZ — اعتقد أن هايلي كانت تهاجم غوميز بوصفها “غير مُلهِمة”، لكن مصادر مقرّبة من هايلي أكّدت أنّ هذا غير صحيح إطلاقًا.

المصادر أوضحت لـ TMZ أنز تصريحات هايلي كانت تشير إلى علامات تجاريّة أخرى للعناية بالبشرة، وليس إلى شخص بعينه.

كما أنّ سياق الحديث في المقال واضح؛ إذ سألها الصّحافي عمّا إذا كانت تشعر بالمنافسة مع العلامات الأخرى الموجودة في متجر سيفورا، فأجابت بالعبارة المذكورة أعلاه.

وتضيف المصادر أن هايلي لم تتحدّث عن سيلينا غوميز إطلاقًا في المقابلة، لكن مجلة WSJ جعلت الأمر يبدو وكأنّها كانت ترد على سؤال عن سيلينا حين قالت: “من المزعج دائمًا أن تتِمّ مقارنتي بالآخرين. أنا لم أطلب ذلك.”

وتُصرّ المصادر على أن هذا الجواب لم يكن مرتبطًا بسيلينا بأيّ شكل.

وكما ذُكر سابقًا، فإن جمهور هايلي لطالما انتقدها بسبب ما يعتبره “هجومًا” على سيلينا غوميز، وغالبًا من خلال تضخيم أمور صغيرة لا أساس لها.

حتى TMZ اعترف بأنه انجرف خلف هذا التّفسير الخاطئ هذه المرّة، لكن بات واضحًا الآن أنّ هايلي لم تكن تتحدّث عن سيلينا مطلقًا.