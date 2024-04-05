محمد فضل: رشحت مرموش للأهلي وسعيت لضم زيزو وإمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد فضل، لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق، على أنه رشح عمر مرموش، نحم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، للانتقال للمارد الأحمر عندما كان لاعبًا ضمن صفوف وادي دجلة.



وكان محمد فضل قد تولى منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لكنه لم يستمر طويلًا في هذا المنصب.

تصريحات محمد فضل

تحدث فضل في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "عندما توليت منصب مدير التعاقدات في الأهلي رشحت عمر مرموش للانضمام للفريق".

وتابع: "بالفعل دخلنا في مفاوضات جادة معه وقت تواجده في وادي دجلة ولكن المفاوضات لم تكتمل".

بينما أكد لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق على أنه كان يرغب في التعاقد مع إمام عاشور عندما كان لاعبًا في صفوف فريق حرس الحدود، حيث قال: "كنت أول من أراد التعاقد مع إمام عاشو، وهو وزيزو كانوا ضمن المعروضين على الأهلي".

وأختتم فضل تصريحاته: "نجحت في إنهاء الاتفاق والتفاصيل المالية الخاصة بصفقة إمام عاشور، وعرضنا الملفات عند تقديم استقالتنا ولا أعلم سبب عدم إتمام الصفقة وهل كان فنيًا أو أمر آخر".