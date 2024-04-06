شكرا لقرائتكم خبر عن هدف = بطولة.. طارق خليل يقود الأهلى للفوز بكأس مصر للمرة الرابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف لا تسقط من الذاكرة أبدا.. فهى أهداف تسطر التاريخ وتترسخ في ذاكرة اللاعبين والجماهير وكل عشاق كرة القدم لأنها تساوى بطولة أو لقبا، ومهما مرت الأيام والسنين لا تسقط هذه الأهداف من الذاكرة بالتقادم..



هدف البطولة.. خبر يومى خلال شهر رمضان المعظم، نتذكر سويا الأهداف الذهبية التى جلبت البطولات والألقاب ومازالت الجماهير تتغنى بها حتى الآن..

سجل طارق خليل، نجم النادى الأهلي الأسبق، هدفاً تاريخياً فى موسم 85، عندما فاز الفريق الأحمر على الإسماعيلي بهدف نظيف في نهائي كأس مصر.

هذا الهدف لطارق خليل قاد الأهلي إلى اللقب للمرة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز نادرا ما يتكرر فى البطولات الكبرى.

وشهدت البطولة مشاركة الأهلي بناشئيه، واستطاع صغار الأهلي الفوز في مباراة الدور ربع النهائى على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الإضافى، بعد إيقاف "16" لاعبا، وفى نصف النهائى واصل ناشئو الأهلي مفاجآتهم وفاز على الترسانة بهدف دون رد، بينما احتاج الدراويش لركلات الترجيح لتخطى عقبة الاتحاد السكندرى.