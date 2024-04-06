شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يراقب مباراة بترو أتلتيكو ومازيمبى من أجل عيون الأميرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى ومازيمبى الكونغولى، اليوم السبت، فى دوري أبطال أفريقيا من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الفائز الذى سيلاقيه المارد الأحمر بالجولة المقبلة بالبطولة الأفريقية.

ونجح الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي الأهلى في مواجهة الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.

ويستضيف بترو أتلتيكو الأنجولي نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي في السادسة مساء اليوم السبت، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وسقط فريق مازيمبي فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري 2023-2024.



قدم فريقا مازيمبي وبيترو أتلتيكو مباراة جيدة على الجانب الهجومي لكن كان ينقصها الأهداف من جانب الفريقين.