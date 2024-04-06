شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الأهلى.. موعد مباراة بترو أتلتيكو ومازيمبى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى حجز تذكرة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين، ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي الأهلى في مواجهة الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.

موعد مباراة بترو أتلتيكو ومازيمبي



يستضيف بترو أتلتيكو الأنجولي نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي، في السادسة مساء اليوم السبت، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وسقط فريق مازيمبي فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري 2023-2024.



قدم فريقا مازيمبي وبيترو أتلتيكو مباراة جيدة على الجانب الهجومي لكن كان ينقصها الأهداف من جانب الفريقين.

الاهلى يبحث عن اللقب الثانى عشر في افريقيا



ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات دوري ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.