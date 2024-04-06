رئيس نادي يشتري صفحة في صحيفة "ماركا" للتفاوض مع لوكا مودريتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن ميركو باريسيتش رئيس نادي دينامو زاجرب، في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي، شراء صفحة من النسخة الورقية لصحيفة "ماركا" الإسبانية، للتفاوض مع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بشكل علني.

وينتهي عقد مودريتش بنهاية الموسم الحالي، ولم يتخذ اللاعب أي قرار حتى الآن، سواء بالتجديد أو الرحيل، ويسعى نادي دينامو للتعاقد مع الكرواتي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وظهر مودريتش في الصفحة الورقية التي اشتراها زاجرب، وشعار دينامو زاجراب، وكتب عليها: "انضم إلينا، أنه أمر منطقي بأتم معنى ممكن في العالم".

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